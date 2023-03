La Sir contro Berlino Sfida verso l’Europa

PERUGIA Si decide l’accesso alla semifinale di Champions league maschile, manca un piccolo sforzo per entrare nelle quattro formazioni migliori del vecchio continente alla Sir Sicoma Monini Perugia. Al palasport di Pian di Massiano oggi alle 20 sarà dato il fischio d’inizio alla partita di ritorno del quarto di finale contro la Berlin Recycling Volleys, battuta mercoledì scorso per 3 a 1. Sino ad oggi il cammino nella massima competizione europea per club è stato immacolato per i block-devils. Bisognerà strappare almeno due set al sestetto tedesco per passare alla fase successiva, obiettivo che i bianconeri possono centrare comodamente. Il sestetto di coach Andrea Anastasi deve scendere in campo con l’unico obiettivo di giocare bene e rimanere lucido, senza pensare ai calcoli matematici: "Dobbiamo affrontare il match con Berlino nel modo giusto anche dal punto di vista mentale. È una partita difficile, ma è normale perché siamo ai quarti di Champions ed ogni gara va giocata al massimo. Per noi è importante qualificarci per la semifinale, non dobbiamo perdere di vista nessun dettaglio e spingere dal primo punto". Ad infondere fiducia ed ottimismo è la buona condizione generale del collettivo, con lo schiacciatore cubano Julio Cesar Cardenas e il registra sloveno Gregor Ropret pronti a ritagliarsi i loro spazi. Gli ospiti allenati da Cedric Enard hanno dalla loro un minor riposo ed una inferiore freschezza atletica dato che hanno dovuto affrontare anche la trasferta. Tra gli stranieri un occhio di riguardo dovrà essere riservato al centrale australiano Nehemiah Mote e allo schiacciatore statunitense Cody Kessel, tra i più efficaci nella prima sfida. Con tutta probabilità non sarà una gara bella sotto il profilo tecnico, mentre di sicuro sarà determinante la componente mentale. Come di consueto la gara sarà trasmessa sulla piattaforma Eurosport 1, ma sarà anche possibile seguire la partita in diretta su Discovery+. Chiamati a dirigere l’incontro sono gli arbitri Wim Cambré (Bel) e Vasileios Vasileiadis (Gre).

Alberto Aglietti