La sfida con Olbia Il team eugubino ha voglia di risorgere

GUBBIO – Il Gubbio guarda avanti, verso la sfida contro l’Olbia di sabato pomeriggio alle 14:30. Sarà una sfida da non sottovalutare, importante in ottica quarto posto, come tutte le altre che i rossoblù si troveranno sulla propria strada da qui a fine campionato. C’è bisogno di invertire il percorso finora negativo del girone di ritorno, per evitare di gettare alle ortiche una prima parte di torneo da incorniciare. Nel frattempo, l’AIA ha emanato la designazione arbitrale per la sfida con la compagine sarda. La gara Gubbio-Olbia sarà diretta da Lorenzo Maccarini della Sezione di Arezzo. Gli assistenti saranno Andrea Maria Masciale di Molfetta e Cosimo Schirinzi di Casarano; IV uomo Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Il Direttore di gara è alla sua prima stagione in Lega Pro e vanta al suo attivo 6 presenze. Ha già diretto entrambe le formazioni: il Gubbio in Coppa Italia contro la Recanatese, quando i ragazzi di Braglia s’imposero 2-1; l’Olbia in trasferta a Imola, nel match Imolese-Olbia, terminato 1-2. I precedenti giocati a Gubbio tra le due formazioni sono quattro e i rossoblù non hanno mai perso: due vittorie e due pareggi tra le mura amiche.

Ancora incertezze di formazione per mister Braglia, che non avrà a disposizione, con ogni probabilità, gli infortunati Signorini e Morelli. Si va verso una conferma del 4-3-1-2, con gli ultimi dubbi che verranno sciolti dopo la rifinitura di domani mattina, al termine della quale il tecnico toscano parlerà nella consueta conferenza stampa pre-gara.