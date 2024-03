La sfida affidata a De Angeli di Milano. È il primo incrocio

Sarà Luca De Angeli della sezione di Milano ad arbitrare il match tra Perugia e Ancona, in programma oggi alle 16,15, valevole per la trentunesima giornata del campionato di C girone B. Sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Diego Peloso di Nichelino mentre il quarto ufficiale sarà Vittorio Palma di Napoli. Nessun precedente tra De Angeli e la prima squadra del Perugia. Il fischietto di Milano ha però diretto una gara della Primavera alla Viareggio Cup 2018/2019: Perugia–Westchester United FC 2-1 del 12 marzo 2019. In questa stagione De Angeli ha diretto Vis Pesaro-Ancona terminata 2-2.