La Reggina trema Penalizzazioni in arrivo

Non solo i problemi in campo, sono giorni caldi per la Reggina (che sarà al Curi il 5 aprile). Intanto dopo il ko interno con il Cagliari è stato annullato il giorno libero, con la squadra che andrà in ritiro. Ma è fuori dal campo che il club trema. Secondo La Gazzetta dello Sport "La giornata nera della Reggina è culminata sabato sera con la comunicazione della Procura Figc della chiusura delle indagini - dopo segnalazioni Covisoc - per non aver rispettato la scadenza del 16 febbraio sia di parte degli stipendi che dei contributi Irpef: per la Procura è "responsabilità diretta" del club e dei legali rappresentanti Marcello Cardona (presidente) e Paolo Castaldi. Ora la Reggina ha 5 giorni di tempo per produrre una memoria difensiva, poi la Procura ne avrà 10 per il deferimento: la sanzione prevista è di 4 punti. E poi sarà affrontata anche la seconda scadenza non rispettata del 16 marzo (in tal caso, ci sarà un’altra penalizzazione)".