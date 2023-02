PERUGIA – Arriva nel finale il gol della vittoria, la terza consecutiva, per il Perugia Primavera contro la Reggina (2-0) che è sempre più lanciato in zona play-off, ora distante solamente due punti. Questa volta a timbrare il cartellino per i preziosissimi tre punti sono Christian Ronchi, con una punizione al 90’ e l’ucraino Artem Onishchenko appena un giro di lancette più tardi, bravo a raccogliere una conclusione respinta ancora di Ronchi. Sofferta ma meritata vittoria per i ragazzi di mister Alessandro Formisano che sabato prossimo, 18 febbraio, torneranno in campo nella trasferta contro l’Imolese. PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Souare (1’ st Polizzi), Giunti, Viti (40’ st Okacha), Cicioni, Dalla Valle, Patrignani (23’ st Onishchenko), Sulejmani (32’ st Romagnoli), Seghetti, Ebnoutalib (40’ st Ronchi). A disp.: Pietroluongo, Diallo, Ascani, Prisco, Corsini, Stanisci. All.: Alessandro Formisano. RETI: 46’ st Ronchi, 47’ st Onishchenko