La Primavera si ferma . Il derby alla Ternana

TERNANA

2

PERUGIA

1

TERNANA: Matei, Ciucci, Di Loreto, Gatto, Bonugli, Biondini, Fulga, Ferrara, Principi (1’ st Monesi), Loconte, Marcelli (47’ st Trolese). A disp.: Falocco, Bartolucci, Di Mauro, Pagliei, Valenti, Manni, Mellini, Aldovandi, Lanari, Stoianov. All.: Salvatore D’Urso

PERUGIA: Yimga, Viti, Falasca (22’ st Ronchi), Prisco (16’ pt Gennaioli), Patrignani, Ebnoutalib, Souare, Ambrogi (1’ st Bussotti), Lomangino (31’ st Barberini), Agosti (22’ st Lickunas), Polizzi. A disp.: Lavorgna, Panaro, Ciattaglia, Bernacci, Giorgetti, Rondolini. All.: Alessandro Formisano

Arbitro: Giorgio di Cicco di Lanciano (Fratello-Jorgji)

Marcatori: 18’ st Ferrara (rig.), 40’ st Barberini, 46’ st Ciucci

Note: ammoniti Gatto e Principi nella Ternana; Falasca, Lomangino, Cicioni, Patrignani e Viti nel Perugia

NARNI - Primavera ko. Si ferma a Narni la striscia vincente del Perugia che dopo cinque vittorie consecutive abbandona trend e primo posto in classifica a causa del 2-1 rimediato nei minuti di recupero. Primo tempo combattuto e nervoso più che spettacolare, come si addice ai derby. Nella ripresa la sbloccano i padroni di casa con il rigore realizzato da Ferrara. A cinque minuti dal termine la riprende il Grifo con il classe 2007 Barberini, appena entrato, ma a tempo quasi scaduto arriva la doccia fredda con la rocambolesca rete di Ciucci che approfitta di una cattiva lettura su una punizione calciata lunga dalle retrovie. Rimane comunque nelle posizioni più nobili della classifica il Perugia che avrà l’opportunità di rifarsi già il prossimo sabato in casa contro lo Spezia.