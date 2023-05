La Primavera prima passa poi crolla: l’Entella vince in rimonta

ENTELLA

3

PERUGIA

1

ENTELLA: Rinaldini, Dolce, Langella, Piredda, Giammarresi, Coly (43’ st Petiti), Cucciniello, Costa (31’ st Hu Yiwang), Ferrara V., Ferraro L., Bitti (16’ st Thioune Elhdji). A disp.: Mazzadi, Di Maro, Ghio, Lagomarsino, Sgambelluri, Valera Suarez, Andreazza, Gariti.

All.: Massimo Melucci

PERUGIA: Pietroluongo, Baldi, Cicioni, Polizzi, Sadetinov (38’ st Ronchi), Patrignani (38’ st Diallo), Mabille (6’ pt Okacha (38’ st Prisco)), Giunti, Sulejmani, Seghetti, Ebnoutalib (16’ st Lickunas). A disp.: Stanisci, Falasca, Viti, Corsini, Romagnoli.

All.: Alessandro Formisano

Arbitro: Emanuele Ceriello di Chieri (Peloso - Decorato)

RETI: 25’ pt Sulejmani, 6’ st Bitti, 19’ st Ferrara V. (rig.), 21’ st Thioune Elhdji

NOTE: ammoniti Giammarresi e Coly nell’Entella; Pietroluongo, Patrignani e Giunti nel Perugia

CHIAVARI - Esce sconfitta in rimonta la Primavera di Formisano dal Daneri di Chiavari. Eppure i biancorossi erano partiti bene, chiudendo anche il primo tempo in vantaggio grazie al settimo centro stagionale dell’attaccante classe 2006 Flavio Sulejmani. Al 25’ l’attaccante del Perugia è bravo ad approfittare di una respinta corta della retroguardia locale.

Nella ripresa la Virtus Entella trova prima il pari con Bitti e poi il sorpasso con il rigore trasformato da Ferrara. Passano appena due giri di lancette e Thioune Elhdji, appena entrato, realizza la terza rete per i padroni di casa chiudendo il destro sul secondo palo e mettendo in ghiaccio il match.

La Virtus Entella ottiene il pass per i play-off, al Perugia resta da disputare l’ultima di campionato in casa contro la Lazio già aritmeticamente promossa in Primavera 1.