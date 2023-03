La Primavera in emergenza domina ma cade Vince il Pescara 2-1, di Sulejmani la rete biancorossa

PESCARA - Sconfitta dolorosa per la Primavera di Formisano che cade a Pescara (2-1) contro una diretta concorrente per la corsa ai play-off. La squadra di casa ottimizza le poche occasioni create con un doppio vantaggio maturato in appena tre minuti. A nulla serve il gol del 2006 Sulejmani. Il Perugia si presenta al Delfino Training Center decimato tra infermeria, squalifiche e le convocazioni in prima squadra di Baldi e Seghetti, capocannoniere della Primavera e fresco di esordio in B contro il Como. Primo tempo poco divertente, l’occasione da rete più ghiotta é del Perugia con Ebnoutalib che al 26’ raccoglie la punizione di Polizzi e calcia di poco fuori. Al 40’ arriva la prima palla gol per i padroni di casa con Lodovici. Nella ripresa parte forte il Perugia che colleziona occasioni ma è il Pescara a segnare alla prima occasione con Scipioni. Fatale il contropiede dei locali dopo dieci minuti di monologo ospite: neanche 2 minuti e Dagasso da calcio d’angolo trova la testa di Lodovici per il 2-0. Subisce il colpo il Perugia che rientra nel match al 25’ quando Sulejmani trasforma il rigore che si è procurato. Prova il forcing il Perugia ma non riesce a riequilibrare il punteggio: vince il Pescara nonostante l’ottima prova degli umbri che, in grande emergenza, meritavano di più.

PERUGIA: Pietroluongo, Prisco, Polizzi (1’ st Ronchi), Sadetinov (40’ st Torri), Patrignani, Souare, Onishchenko (15’ st Diallo), Giunti, Sulejmani, Ebnoutalib, Mabille (35’ st Romagnoli). A disp.: Ajradinoski, Stanisci. All.: Formisano

Reti: 9’ st Scipioni, 12’ st Lodovici, 27’ st Sulejmani (rig.)