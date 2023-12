La Primavera domani contro lo Spezia. Le sfide al "Paolo Rossi" La Primavera biancorossa cerca riscatto dopo la sconfitta nel derby di Terni. Sfide casalinghe per Under 17, 16 e 15, derby in trasferta per Under 14, Perugia-Ascoli per Under 13. Fischio d'inizio domani alle 14.30 al centro sportivo Paolo Rossi.