La Polisportiva Delfino Tavernelle festeggia 40 anni con grandi soddisfazioni

di Alberto Aglietti

La stagione sportiva della pallavolo ha regalato alla società polisportiva Delfino Tavernelle, nell’anno del quarantennale dalla sua costituzione, grandi gioie e soddisfazioni sportive. Il primo risultato positivo è senz’altro il numero globale di tesserati in crescita ed in particolare di bambini e bambine iscritti al minivolley, under 12, under 13 ed under 14 femminile che consente, dopo gli anni bui del covid, di guardare al futuro con ottimismo. Altra nota positiva è arrivata dal settore maschile il cui incremento di tesserati è triplicato rispetto alla stagione precedente, consentendo l’iscrizione a ben tre campionati (serie C, serie D ed under 17). Passando al settore femminile, sicuramente proficua è stata la collaborazione con la Polisportiva San Mariano con la partecipazione, con atlete delle due società, ai campionati under 18 femminile e under 16 femminile, quest’ultimo conclusosi in semifinale. Bel risultato anche quello conseguito dalla serie D femminile che è arrivata ad un passo dalla finale promozione. Ciliegina sulla torta, è arrivata la promozione delle ragazze della seconda divisione, dopo un avvincente campionato conclusosi al secondo posto, hanno vinto i play-off. Le affermazioni testimoniano il buon lavoro svolto dai tecnici Renzo Malincarne, Bruna Trevellin, Simone Volpi e William Cittadini, ai quali la dirigenza rende merito per i risultati raggiunti. Di lustro anche le convocazioni nelle rappresentative giovanili di alcune tavernellesi. Lo staff tecnico è già al lavoro per l’allestimento delle squadre della prossima stagione.