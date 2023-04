La Pf Umbertide ospita Firenze

UMBERTIDE - Ultimo appuntamento in casa per la Pf Umbertide che domani alle 18, al Pala Staccini, ospita Firenze (32 punti in graduatoria). Il match di domani, ultimo di "regular season", sarà anche l’occasione per compiere un gesto di beneficenza: in occasione dell’ultima partita casalinga del campionato di serie A2, la Pf Umbertide invita a portare un peluche. "Lancialo in campo al primo canestro realizzato o subito dalla PF Umbertide. Tutti i peluches raccolti saranno donati in beneficenza. Un piccolo gesto per una buona causa". Ecco il punto della situazione aggiornato nel girone sud, a ridosso dell’ultimo appuntamento di "regular season": Empoli 42 punti in classifica, Battipaglia e La Spezia 36, Patti 34, Firenze 32, Matelica 28, Selargius 26, Umbertide e Savona 24, Ancona 20, Roma 16, Vigarano 14, Cagliari 10, Roseto 8.