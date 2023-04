La Nestor va a segno Delusione del Foligno

Foligno

4-3-1-2 Gil De Oliveira; Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso; Abbate (6’s.t. Peppoloni) , Brunetti ( 23’s.t. Bacchi), Piermarini (14’s.t. Isaki); Massa (47’s.t. Baracchini); Razzitti (1’S.t. Bigarelli), Giannò. A disposizione: Fortunati, Masci, Sias. All: Cotroneo.

NESTOR 4-4- 2 Pallotta; Farinelli (45’s.t. Covarelli), Mechetti, Ciurnelli, Ferreira; Faraghini, Sisani D., D’Ambrosio, Ajdin (33’s.t. Canzi); Fastellini, Regnicoli ( 36’s.t. Del Sante). A disposizione : Guerra, Terrani, Gianangeli, Pieroni, Bertolini, Sisani S. All: Di Loreto

Arbitro : Aratri di Bari.

Reti : 24’s.t Faraghini. Ammoniti: D’Ambrosio, Caruso, Ajdin, Mechetti, Cotroneo. Angoli: 8-2

La Nestor sbanca il Blasone, e ritrova il sorriso, il Foligno scivola sempre più nei bassifondi della classifica e intravede il baratro. Blitz che la Nestor ha confezionato nei secondi 45 minuti, quando il Foligno, dopo aver tentato di sorprendere la squadra ospite, ha speso molte energie. Poi i falchetti, dopo aver subito il vantaggio, perdeono le forze ma anche le idee per riuscire a trovare un pareggio che avrebbe cambiato di poco la già precaria situazione di classifica ma, ma quantomeno avrebbe lasciato intendere di aver archiviato il pesante passivo (4 – 0) subito il turno precedente sul terreno del Branca. "Si, in realtà il Foligno durante la prima frazione di gioco – ha spiegato Cotroneo – ha speso molto ed ha avuto anche l’opportunità per passare in vantaggio. Abbiamo provato reagire, non siamo riusciti a trovare l’imbucata giusta per castigare la Nestor. Al di là dell’amarezza per la sconfitta ai ragazzi non posso rimproverare niente perche hanno dato il massimo". "Premesso che mi corre l’obbligo per fare i complimenti al Foligno – ha commentato Marco Di Loreto – la Nestor, dopo un primo tempo sottotono, nella seconda metà della gara oltre al gol che vale oro, non mi è dispiaciuta". Partita in ogni casso orfana di emozioni. Nel primo tempo da registrare solo una incursione in area di Giannò con Massa che obbliga Pallotta a rifugiarsi in angolo. Nei secondi 45 minuti, oltre al gol-partita di Faraghini (foto) su calcio d’angolo, due i lampi del Foligno, prima di Massa e poi con Isaki.

Carlo Luccioni