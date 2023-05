La Narnese recrimina e invoca due calci di rigore L’Angelana passa in vantaggio, poi il pareggio (1-1)

NARNESE

1

ANGELANA

1

NARNESE: Mazzoni 6, Brevi 6 Mora 6, Silveri 6 Ponti 6, Annibaldi 5 (47’st Thiam s.v.), Petrini 6 (44’st Grifoni a.v.), Filipponi 6 (40’st Guazzaroni s.v.) Tramontano 6 , Rocchi 6 Falanga 6 (24’st Perotti 6). All. Sabatini 6

ANGELANA: Buini y Pauselli 6 Vercillo 6 (16’st Ravanelli 6), Capezzuto 6, Capati 6 Subbicini, 6 Giannini 5 Bartolini 6, Pedalino, 6 (32’pt Confessore 6, Ventanni 6, Paladino 5 (37’st Ragnacci s.v.). All. Pierotti 6

Arbitro: Colalelli di Terni 6

Reti: 5’pt Pedalino (A), 10’pt Pauselli aut.

NARNI - La Narnese non va oltre il pari casalingo con l’Angelana e rischia di andare ai playout nell’ultima giornata di campionato, se dovesse perdere con l‘Ellera e ci dovesse essere la concomitante vittoria della castiglionese. la cronaca. Al 3’ punizione di Paladino: alta di un soffio. Passano in vantaggio gli ospiti al 5’, cross basso di Giannini per la deviazione vincente da dentro l’area piccola di Pedalino che si infila tra i due centrali

Al 10’ 1-1 sul calcio d’angolo di Filipponi è sfortunato Pauselli: rimpallo sulla respinta del portiere con palla sulla testa del difensore in caduta che centra la propria porta. All ‘11’ Conclusione di Rocchi sul fondo e cinque minuti dopo colpo di testa ravvicinato di Falanga, centrale. Al 38’ buona occasione per Ventanni che però spreca calciando sul fondo mentre al 40’ doppio miracolo di Buini prima sul diagonale di Rocchi e dopo la respinta su Tramontano che calcia a colpo sicuro.Nella ripresa, al 33’, i rossoblù reclamano per un presunto tocco con la mano di un difensore sul tiro di Rocchi, ma l’arbitro fa proseguire. Al 43’ altro episodio contestato in area, presunto tocco di mano di un difensore sulla rovesciata di Tramontano. Nel recupero occasionedi Tramontano.