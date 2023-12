La Narnese non si fa intimidire. Zhar tiene a bada l’Ellera

NARNESE

1

ELLERA

0

NARNESE: Rossi C. 7, Pinsaglia 6.5, Grifoni 6.5, Silveri 6.5, Ponti 6.5, Aldair 6.5, Petrini 6.5, Andreucci 6, Quondam 6, Zhar 7.5 ( 39’ st, Marinai s.v.), Perugini 6.5. All. Sabatini 7

ELLERA: Segoloni 6, Della Rocca 6 (39’ st. Conito s.v.), Consonni 6 ( 39’st. Bartoli s.v.), De Palma 6, Ndedi 6.5, Cenerini 6, Fioretti 6 ( 19’ st. Boldrini 6), Rossi A. 6, Bocci 5.5, Campelli 6, Piccioli 5.5 ( 44’ st. Mariotti s.v.). All. Bisello Ragno 6

Arbitro: Ciorba di Perugia 5.5

Marcatori: 18’ st Zhar

NARNI - La Narnese fra le mura amiche vuole dare continuità di risultati, l’impegno sulla carta appare ostico, infatti gli ospiti veleggiano nei piani alti della classifica. I rossoblù di casa però non si fanno intimidire e già al 9’ si rendono pericolosi con un diagonale di Fioretti che termina a lato. Al 15’ si fa vedere il neo acquisto Zhar con un gran tiro smorzato da un difensore che termina innocuo fra le braccia di Segoloni. Ellera non pervenuto , è ancora la Narnese a provarci quasi alla mezzora di gioco con Silveri che sfiora l’incrocio dei pali. Nella ripresa ancora la compagine di casa vicina al gol del vantaggio per ben due volte nel giro di sei minuti, prima con un destro di Fioretti sul quale si allunga Segoloni e poi con Zhar perfetto sombrero da entro l’area tiro a botta sicura deviato però all’attimo da cenerini. È il preludio del gol della Narnese che al 18’ con una punizione pennellata da Zhar, sigla il vantaggio. Dopo aver incassato lo svantaggio l’Ellera si sveglia e porta due minacce alla porta di Rossi, la prima con Piccioli tiro debole la seconda monumentale, con un tiro del numero 8 degli ospiti sul quale si oppone di piede Rossi, salvando il risultato.

Luca Pelusi