La Lucky Wind Trevi va a Ravenna

PERUGIA – La pallavolo giunge al termine, in serie B1 femminile la Lucky Wind Trevi se ne va in trasferta per sfidare la Mosaico Ravenna; le biancoazzurre si affideranno alla palleggiatrice Benedetta Giordano. Nella serie B2 femminile la Battistelli Fossato è impegnata sul campo dell’ormai retrocessa Piandiscò Valdarno; le rossoblù puntano sulla schiacciatrice Martina Servettini. La Autostop Trestina è di scena nella tana della Rinascita Firenze; altotiberine pronte con la regista Margherita Gallina. La Bartoccini Fortinfissi Perugia si reca al cospetto della più esperta Emmegel Calenzano; le scolare si rendono pericolose con la concreta centrale Anna Lucia Iacobbi. Lontana dal suo pubblico sarà anche la matricola Tmm Of Occhiali Magione che viaggia in direzione della residenza della Omac Active Cnc Stia; la formazione locale vuole continuare a correre tramite l’opposta Mara Ceccherelli, le lacustri si affidano con fiducia alla libero Carolina Santibacci. A.A.