La Lucky Wind Trevi cade a Ravenna

MOSAICO RAVENNA

3

LUCKY WIND TREVI

1

(16-25, 25-23, 25-19, 25-18) RAVENNA: Ortolani 17, Aluigi 14, Haly 3, Benzoni 3, Vingaretti 1, Casotti, Toppetti (L), Rubini 19, Marku 3, Mandà 1, Masotti 1, Casali. N.E. – Giardi. All. Mattia Focchi.

TREVI: Canuti 18, Castellucci 16, Formenti 7, Tiberi 4, Ba Gidere 4, Giordano 3, Lillacci (L1), Casareale 10, Della Giovampaola 3, Capezzali 1, Porcu, Radi. N.E. - Proietti, Coresi (L2). All. Gian Luca Ricci.

Arbitri: Lucrezia Sala e Daniele Melis.

RAVENNA – Il finale non aveva più nulla da chiedere in termini di obiettivi da e si è archiviato con una sconfitta esterna per la Lucky Wind Trevi. Nella trasferta di serie B1 femminile le biancoazzurre sono partite bene ma hanno dato spazio un po’ a tutte le atlete e alla distanza hanno dovuto subire la rimonta di Ravenna. Dopo un set iniziale condotto con grande personalità, le umbre sembravano dominare anche il secondo (13-16), ma improvvisamente l’ingranaggio si è inceppato e le romagnole hanno approfittato per invertire la tendenza che da quel momento è stata in favore delle padrone di casa, trascinate dalla ex campionessa azzurra Ortolani.