La Lucchese ha chiuso l’operazione-Magnaghi

La Lucchese, primo avversario dei biancorossi nel calendario del girone B, ha completato la campagna acquisti per la stagione che prenderà il via tra cinque giorni. Con l’ingaggio del centravanti Simone Magnaghi, ex compagno di squadra di Gucher lo scorso anno nel Pordenone la Lucchese ha concluso la campagna acquisti. Sono quattordici i nuovi rossoneri che la società ha messo a disposizione dell’allenatore Gorgone.

Intanto – scrivono da Lucca – per domani dovrebbe arrivare l’o.k. da parte della commissione di vigilanza per l’agibilità della tribuna coperta in modo tale che la società possa aprire la campagna abbonamenti anche per quel settore. Buona risposta dagli abbonamenti per la squadra degli ex Gorgone e Testini, che a ieri sera erano a quota 1.170. E per oggi, infine, niente amichevole, ma allenamento a ranghi contrapposti.