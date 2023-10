La Italchimici Intersistemi Foligno si prepara al gran debutto. Coach Provvedi: "Sono convinto che potremo giocarcela con tutti"

FOLIGNO – Manca solo una settimana all’esordio in serie B e la Italchimici Intersistemi Foligno ha destato buona impressione. Il ds Luca Battistelli si è dato un gran da fare per provare a recuperare il tempo perso dopo la tardiva reintegrazione nel palcoscenico nazionale. Quattro gli incontri amichevoli svolti nelle ultime settimane, il primo con sconfitta ad Orte, il secondo con vittoria a Sansepolcro, il terzo con successo a San Severino Marche. A queste verifiche se ne è aggiunta una che si è disputata venerdì a Santa Maria degli Angeli contro Perugia (C) che si è conclusa sul due pari. L’allenatore Riccardo Provvedi: "Per essere una squadra nuova siamo andati bene, i meccanismi di gioco sono migliorati parecchio. Sono convinto che potremo giocarcela con tutti".