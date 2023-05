La Italchimici Foligno perde e retrocede

TOMEI LIVORNO

3

ITALCHIMICI FOLIGNO

1

(22-25, 25-23, 25-20, 25-18)

LIVORNO: Gori, Imbriolo, Poli, Grassini, Baracchino, Croatti, Langella (L1), Wiegand, Costa, Riposati, Lupo, Facchini, Morelli, Puccinelli (L2). All. Massimiliano Piccinetti.

FOLIGNO: Musco, Carbone, Toselli, Bucciarelli, Giordani, Costanzi, Sposato (L1), Guerrini, Bartolini, Canenti, Bregliozzi, Scarpi, Schippa (L2). All. Paolo Restani. Arbitri: Andrea Minelli e Marco Viale.

FOLIGNO – I play-out di serie B maschile finiscono male per la Italchimici Intersistemi Foligno che è sconfitta e retrocessa. Anche gara-due sorride alla Tomei Livorno che recupera un set di svantaggio e va a festeggiare. Al via i falchetti conducono (13-16), la rimontata si concretizza sul 22-22, ma Bucciarelli spinge sull’uno a zero. La seconda frazione vede condurre i padroni di casa (19-15), Gori è imprendibile e spinge i suoi che guadagnano cinque palle-set (24-19), quattro ne vengono annullate ma poi i toscani danno un colpo di reni e pareggiano. Nel terzo parziale i folignati sembrano non crederci più e i livornesi ne approfittano per andare ad incassare il punto che vale la salvezza. La quarta frazione non serve a nulla.