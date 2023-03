La formazione Primavera impegnata Cosenza Under 17 al "Paolo Rossi" contro la Reggina

Prende il via domani il ricco fine settimana delle squadre del settore giovanile biancorosso. La formazione Primavera è attesa da un impegno in trasferta. La squadra allenata da Formisano sarà di scena domani a Cosenza (per la ventiduesima giornata di campionato) alle sabato 11,30 al centro sportivo Montalto Uffugo. Dopo il blitz dell’ultimo turno di campionato, l’Under 17 vuol sfruttare il momento nella gara casalinga di domenica contro la Reggina. Appuntamento alle 11 al centro sportivo Paolo Rossi.

Giocano in trasferta a Modena le squadre Under 16 e Under 15 che nell’ultimo turno sono cadute in casa. Si gioca (l’Under 16) domenica alle 14 allo stadio "Fratelli Sentimenti" di Modena, mentre la formazione dell’Under 15 scende in campo alle 12 all’antistadio Nonantola – Modena. Impegnata

in trasferta anche l’Under 14 che per la diciottesima giornata sarà di scena ad Ancona domenica alle 15,30 allo stadio Dorico. L’Under 13, invece, sarà impegnata al centro sportivo Paolo Rossi con l’Ascoli (nona giornata di ritorno): appuntamento domenica

alle ore 13,45.

Per U12, U11, U10, U9: Padova-Perugia (test match) domenica a Padova.