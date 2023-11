La “cura-Brevi“ funziona. E lo Spoleto torna a sorridere

SPOLETO

1

LAMA

0

SPOLETO: Cherubini 6, Colarieti 6,5, Francesconi 6,5, Crocchianti 6,5, Monesi 6,5, Giustini 6,5, Paci 6,5 (20’st Greco), Bengala 7, Vukaj 6,5 (10’st Sabatini 6,5), Kola 7, Gesuele 6,5. A disp: Borghi, Colalelli, Mechetti, Raggi, Solfaroli, Scocchetti, Torino. All. Marco Isidori

LAMA: Mariangioli 6, Lomarini 6 (22’st Mariotti), Volpi 6, Bernicchi 6, Petricci 6, Cappellacci 5,5, Bartoccini 6, Marinelli 6, Bartolucci nc (8’pt Bizzirri (19’st Bartolini)), Lorenzi 5,5, Foti 5,5. A disp: Scarselli, Farfallini, Carbonaro, Braccalenti, Lignani. All. Caporali

Arbitro: Federico Isu di Cagliari

Marcatori: 16’pt Kola

Note: 45’st espulso Cappellacci

SPOLETO - La cura Brevi è subito efficace e lo Spoleto torna a sorridere. I biancorossi al Mercatelli, dopo un lungo digiuno, battono di misura il Lama e riprendono la corsa verso la zona salvezza. Il cambio in panchina dà i frutti sperati in casa Spoleto, mentre il nuovo Lama di Mister Riccardo Caporali esce dal campo con l’amaro in bocca. Mister Ezio Brevi opta per il 4-4-1-1 con Kola alle spalle di Gesuele. La prima azione pericolosa della gara arriva al 9’ quando Kola, da sinistra, mette sul primo palo per Giustini, Mariangioli salva. Il vantaggio dei padroni di casa è servito al 16’ quando Gesuele lancia Kola sulla sinistra, l’attaccante rientra sul destro e, da posizione ravvicinata, incrocia sul palo opposto. Le due squadre si annientano a centrocampo fino alla mezz’ora quando il portiere ospite rischia l’arrosto, Kola ruba palla ma non riesce a concludere. Passano solo cinque minuti e il Lama su angolo colpisce la traversa con un colpo di testa di Petricci. È l’ultima azione pericolosa del primo tempo. Lo Spoleto riparte avanti e al 14’ Gesuele in area appoggia dietro per Giustini, ma il destro è debole e Mariangioli blocca a terra. I padroni di casa chiudono tutti gli spazzi fino al 31’ quando Bernicchi serve in profondità Bartoccini che entra in area, ma conclude al lato. Il freddo si fa sentire e al 38’ è il nuovo entrato Sabatini ad avere l’occasione, Kola lo serve sulla destra, l’attaccante biancorosso controlla, ma non riesce a superare il portiere ospite. Prima del fischio finale Gesuele va via sulla sinistra e da buona posizione incrocia ma non riesce a trovare l’angolo giusto. È l’ultima azione degna di nota, la gara termina 1 a 0 per lo Spoleto e i tifosi biancorossi tornano a festeggiare.

D.M.