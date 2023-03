La capolista Ellera al “Blasone“ "Il mio Foligno darà battaglia"

L’Ellera prima della classe oggi arriva al “Blasone“ a far visita al Foligno che, al contrario, naviga nei bassifondi. Un testa-coda, ricco di insidie, destinato a decidere l’immediato futuro delle due squadre. "Noi siamo pronti. Siamo consapevoli delle potenzialità della prima della classe – ha spiegato alla vigilia Paolo Cotroneo, tecnico del Foligno – una squadra allestita per vincere con qualità individuali che vantano un grosso bagaglio di esperienza ma altrettanto convinti che nella circostanza, nonostante le recente striscia dei cinque risultatati positivi, da questo confronto abbiamo tutto da guadagnare e poco da perdere. Certo, il divario di punti che separano l’Ellera e il Foligno è talmente notevole che sposta i favori dei pronostici nei confronti dell’Ellera ma faremo il possibile per dare filo da torcere. Il Foligno, nella gara di andata, alla velocità e al dinamismo dei miei giovani – ha concluso Cotroneo – era riuscita a tenere testa all’Ellera fino a pochi minuti dal fischio finale". Il Foligno orfano ancora di Massa squalificato, Seghetta e Currieri ancora al palo, dovrebbe recuperare alcuni degli infortunati, assenti il turno precedente con l’Angelana.

C.Lu.