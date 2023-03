La C4 Foligno apre le porte a tutti "Veniamo incontro alle famiglie"

Scuole chiuse… campi aperti. Grande successo per l’iniziativa della Polisportiva C4 Foligno che ieri, in concomitanza con la chiusura delle scuole decisa dal comune di Foligno per lo sciame sismico, ha deciso di aprire le proprie porte ai suoi ragazzi in un insolito venerdì mattina. Subito dopo colazione, per una sessantina di ragazzi, niente zaino ma borsone da calcio sulle spalle e via, direzione Sportella Marini. Ad accoglierli alcuni tecnici della società, oltre al presidente Paolo Zoppi e al dg Marco Bianconi che, a loro volta, hanno collaborato con gli istruttori per coordinare la mattinata di giochi e partitelle. "Sì ma – sorride Zoppi – i genitori possono stare tranquilli perché né io né Marco abbiamo dato dettami tecnico-tattici ai ragazzi". Un’idea maturata nella tarda serata di venerdì, appena pubblicata l’ordinanza. "Abbiamo cercato di venire incontro alle famiglie e anche all’amministrazione comunale mettendo a disposizione – continua il presidente – i nostri spazi e i nostri istruttori". Fischio di inizio alle 9,30, triplice fischio, di una mattinata da ricordare, alle 12,30. "La soddisfazione più grande è stata sentire un genitore che ci ha detto: "Grazie perché altrimenti mio figlio sarebbe stato tutta la mattina davanti alla Play"… Poi devo ammettere che sentirmi chiamare "Mister" ha fatto un certo effetto". Chissà che anche lunedì qualche ragazzo non si presenti di nuovo, di prima mattina, ai cancelli di Sportella Marini… "No, no. Ora il termine "mister" è anche passabile – sorride – ma per farci chiamare maestri o prof, ancora ci dobbiamo lavorare. E parecchio...".

Nicola Agostini