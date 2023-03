La Bartoccini torna a casa, ora serve vincere

PERUGIA – Due trasferte consecutive in serie A1 femminile hanno costretto la Bartoccini Fortinfissi Perugia alla lontananza da Pian di Massiano ma oggi (ore 17) si torna davanti al pubblico amico. Muovere la classifica è indispensabile per le magliette nere, a fare loro visita è la Cuneo Granda San Bernardo che giunge all’incontro avendo appena interrotto la serie negativa di sei sconfitte consecutive. Le padrone di casa del coach Matteo Bertini non hanno alternative, devono vincere in questa che è la gara più abbordabile tra quelle rimanenti: "Abbiamo avuto una discreta settimana di allenamento e siamo fiduciosi di poter fare una gran prestazione, sicuramente sarà una partita importantissima. Dobbiamo assolutamente rialzare il nostro livello di gioco che ultimamente non è stato ottimale". A dover dare l’apporto sono le atlete più esperte, ossia la centrale olandese Tessa Polder (nella foto) e la schiacciatrice Anastasia Guerra. Le ospiti che sono gestite dall’allenatore Massimo Bellano sono in posizione tranquilla ed ormai non hanno più molto da chiedere da questa stagione. La punta di diamante delle settentrionali è senza dubbio la regista Noemi Signorile ma le attenzioni maggiori dovranno essere riservate all’opposta francese Lucille Gicquel. Arbitri: Boris (PV) e Carcione (RM).

PERUGIA: Santos – Galkowska, Polder – Nwakalor, Guerra – Gardini, Armini (L).

Cuneo: Signorile – Gicquel, Hall – Cecconello, Kuznetsova – Szamary, Caravello (L). AA