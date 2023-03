La Bartoccini sfida la Megabox Vallefoglia

PERUGIA – Sarà l’inedito orario delle 21 a chiudere la giornata pallavolistica di sabato al Pala Barton: dopo gara 3 dei quarti di finale della Sir Safety Susa sarà la volta della Bartoccini Fortinfissi che affronterà la Megabox Vallefoglia in un match di vitale importanza per la classifica del sestetto di Bertini che si è complicato assai la vita dopo la sconfitta di Novara e la contemporanea vittoria di Pinerolo contro Bergamo.

La Bartoccini Fortinfissi dovrà ancora soffrire le proverbiali sette camicie per raggiungere l’agognata salvezza. I due punti di vantaggio sulla Wash Green Pinerolo potrebbero essere sufficienti ma la partita contro Vallefoglia riveste un’importanza capitale perché è l’ultimo avversario abbordabile visto che Guerra e compagne poi giocheranno contro Chieri, fresca vincitrice della Challenge Cup e in lotta per il quarto posto in classifica, e Conegliano che non ha ancora la certezza di essere prima nel ranking al termine della regular season.