La Bartoccini scivola nella sfida salvezza

PINEROLO

3

BARTOCCINI PERUGIA

1

(23-25, 25-19, 25-17, 25-14)

PINEROLO: Grajber 21, Zago 17, Gray 11, Ungureanu 11, Akrari 9, Prandi 2, Moro (L1), Bortoli. N.E. – Jones, Carletti, Renieri, Bussoli, Miao, Gueli (L2). All. Michele Marchiaro.

PERUGIA: Galkowska 14, Guerra 12, Polder 11, Nwakalor 10, Gardini 9, Santos 2, Armini (L1), Lazic 5, Avenia, Provaroni. N.E. – Galic, Garcia, Rumori, Passeri (L2). All. Matteo Bertini.

Arbitri: Andrea Puecher (PD) e Andrea Clemente (PR). WASH4GREEN (b.s. 5, v. 4, muri 15, errori 7). BARTOCCINI (b.s. 13, v. 2, muri 10, errori 14).

PINEROLO (TO) – Perde lo scontro in coda della serie A1 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le magliette nere partono bene ma poi lasciano il pallino del gioco in mano al fanalino di coda Wash4Green Pinerolo che riapre così il discorso salvezza. Pare ancora in balia delle onde la formazione umbra che dopo gli ultimi innesti non ha trovato la quadratura del cerchio che cercava. Al fischio d’inizio le ospiti cercano si mostrano pimpanti grazie a Polder e Nwakalor molto presenti a muro (4-9). La risposta avversaria non manca con Grajber che è una furia inarrestabile ma è qualche sbavatura a decretare il rovesciamento (14-13). Si avanza a braccetto con Galkowska che risponde a Zago (22-22). Allo sprint decisiva è Gardini (otto palle a terra) che mette giù gli ultimi due palloni pesanti e firma l’uno a zero. Alla ripresa le padrone di casa partono fortissimo alzando i tentacoli a muro con Ungureanu (9-3). La reazione di Guerra è violenta e riporta il fiato sul collo immediatamente (10-9). A fare la differenza sono Gray e Zago che scavano il solco, anche grazie (19-13). Gli ingressi di Lazic, Avenia e Provaroni non servono, senza alcun regalo piemontese il pareggio è inevitabile. La terza frazione prosegue sulla stessa inerzia (11-5). Zago infligge punizioni pesanti, Lazic va a corrente alternata (18-11). Gli errori umbri fanno il resto e il punteggio si rovescia. Quarto periodo in bilico sino all’11-9. Qui le settentrionali pigiano il pedale del gas e vanno ad esultare.

A.A.