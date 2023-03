La Bartoccini in cerca di equilibrio "Mancata la zampata vincente"

La situazione non migliora in serie A1 femminile per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, anzi, tutt’altro. Tra le tre formazioni in lotta per la salvezza il compito più abbordabile lo avevano le magliette nere e Macerata, che invece sono state sconfitte nettamente. L’impegno proibitivo lo aveva Pinerolo, che invece ha portato al tie-break la capolista Conegliano Veneto. Le piemontesi hanno così incamerato un punto prezioso e ridotto lo svantaggio dalle umbre che sentono sempre più il fiato sul collo. Da parte loro le perugine non paiono avere trovato un loro equilibrio, lo dimostra il fatto che lo staff tecnico abbia puntato sulla regista Giorgia Avenia, in campo sin dal primo minuto al posto del neo-acquisto Santos, che nel post gara ha rilasciato le sue impressioni: "Abbiamo avuto qualche incertezza di troppo nel secondo set forse ma nel primo e nel terzo ce la siamo giocata alla pari, poi nel nostro sport i dettagli fanno la differenza e su alcuni di quelli loro hanno avuto la meglio mettendo in campo dei break importanti, secondo me eravamo in partita ma purtroppo non siamo riuscite ad avere quella zampata vincente che avrebbe fatto la differenza".

La classifica: Conegliano Veneto 54, Scandicci 50, Milano 46, Chieri 42, Novara 40, Bergamo 31, Casalmaggiore 29, Busto Arsizio 28, Firenze 27, Vallefoglia 22, Cuneo 21, Perugia 12, Pinerolo 11, Macerata 7.

Alberto Aglietti