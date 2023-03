La Bartoccini butta via la vittoria, avanti due set si fa superare da Cuneo al tie-break

BARTOCCINI PERUGIA

2

CUNEO

3

(25-22, 26-24, 17-25, 23-25, 10-15) PERUGIA: Galkowska 25, Gardini 16, Guerra 15, Nwakalor 10, Polder 5, Santos 3, Armini (L1), Lazic 3, Provaroni , Garcia, Avenia. N.E. – Galic, Rumori (L2). All. Matteo Bertini.

CUNEO: Gicquel 27, Kuznetsova 24, Hall 11, Cecconello 9, Szakmary 5, Signorile 1, Caravello (L1), Drews 17, Diop 2, Klein Lankhorst. N.E. – Caruso, Magazza, Gay (L2). All. Zanini.

Arbitri: Boris (PV) e Carcione (RM). BARTOCCINI (b.s. 11, v. 5, muri 14, errori 4). S.BERNARDO (b.s. 10, v. 7, muri 9, errori 14).

PERUGIA – Si morde i gomiti la Bartoccini Perugia che dopo essere andata in vantaggio due a zero si è bloccata. Un solo punto per la classifica e tanto rammarico per la sconfitta con la Cuneo Granda San Bernardo. Inizialmente la ricezione delle padrone di casa è contratta e sfarfalla ma l’attacco di Guerra non fallisce (7-7). Il primo break arriva sfruttando una difesa ma tutto torna in asse col muro di Gicquel (12-12). È proprio la battuta delle perugine a scavare il solco trovando tre ace, con Santos, Guerra e Nwakalor, che portano sul 20-15. Finale incandescente con Guerra (otto colpi vincenti) che risolve una situazione difficile e guadagna il vantaggio. Alla ripresa è subito botta e risposta tra Galkowska e Kuznetsova con ripetuti sorpassi (9-11). Dai nove metri sono le umbre a forzare ma senza esito (18-19). Allo sprint Gardini mette la freccia e poi induce all’errore le cuneesi, è due a zero. Nel terzo set prende subito un discreto margine la formazione ospite che reagisce (6-11). Per quanto ci provino le perugine sono scomposte e alternano cose buone a cose meno buone (15-21). Gicquel è scatenata e dimezza il vantaggio. Quarto frangente di gioco equilibrato (12-12). Ogni accelerazione di una corrisponde ad una risposta dell’altra (21-21). Allo sprint è Gicquel a rimandare il verdetto. Il tie-break è amaro. A.A.