La 3M Perugia vince anche a Lecco

OROCASH LECCO

0

3M PERUGIA

3

(20-25, 19-25, 15-25) LECCO: Bracchi 14, Tresoldi 10, Lancini 7, Zingaro 5, Albano 5, Rimoldi, Bonvicini (L1), Bassi 1, Belloni 1, Citterio Marmen. N.E. – Rocca, Piacentini, Casari (L2). All. Gianfranco Milano.

PERUGIA: Traballi 15, Salinas 12, Negri 10, Patasce 7, Manig 4, Agbortabi 2, Rota (L). N.E. – Pero, Giudici, Dalla Rosa, Cicchi. All. Guido Marangi. Arbitri: David Kronaj (VA) e Antonio Testa (LT). ORO (b.s. 10, v. 5, muri 4, errori 13). 3M (b.s. 7, v. 7, muri 5, errori 3).

LECCO – Facile come bere un bicchier d’acqua l’ultima trasferta della pool salvezza di serie A2 femminile che ha premiato la grande determinazione della 3M Perugia. Le biancorosse che si sono presentate ancora incomplete, con Giudici ancora infortunata ed in panchina, ma decise a conquistare la posta in palio. Nulla da fare per la Orocash Lecco che voleva chiudere bene davanti ai propri tifosi, ma non c’è riuscita. La partenza di Traballi è ottima, in cattedra Salinas che affonda colpi pesanti. Terza frazione di gioco con Manig che continua a gestire bene le compagne e Negri molto efficiente a rete e in grado di creare lo strappo.

A.A.