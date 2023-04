La 3M Perugia si scioglie in casa col Lecco

3M PERUGIA

0

OROCASH LECCO

3

(22-25, 15-25, 22-25) PERUGIA: Giudici 17, Agbortabi 6, Salinas 6, Patasce 5, Pero 2, Manig 2, Rota (L), Negri 3. N.E. – Traballi, Dalla Rosa, Stentella. All. Guido Marangi.

LECCO: Bracchi 16, Piacentini 9, Lancini 9, Tresoldi 6, Zingaro 5, Rimoldi 3, Bonvicini (L1), Bassi 3, Marmen 3, Belloni. N.E. – Rocca, Citterio, Albano, Casari (L2). All. Gianfranco Milano.

Arbitri: Luca Pescatore (RM) e Giorgia Adamo (RM). 3M (b.s. 4, v. 4, muri 5, errori 17). ORO (b.s. 6, v. 8, muri 3, errori 11).

PERUGIA – Solita domenica negativa in serie A2 femminile per la 3M Perugia che ha consegnato le armi alla Orocash Lecco. Al via le padrone di casa si mostrano aggressive (6-2), Agbortabi riesce a graffiare ma poi sale in cattedra Bracchi che aggancia (15-15), l’inerzia cambia ed è ancora Bracchi a trascinare sull’uno a zero. Si riprende con le ospiti che spingono forte e scappano (1-6). Manig prova a scuotere le sue compagne che però non trovano continuità (7-14). Giudici ci prova ma la solita Bracchi scava il solco incolmabile e raddoppia. Nella terza frazione vanno sotto di otto punti prima che Giudici imposti un mirabolante recupero (21-22), ma la fatica è sprecata.