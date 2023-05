La 3M Perugia si arrende a Cremona

D&A CREMONA

3

3M PERUGIA

1

(25-27, 26-24, 25-18, 25-18) CREMONA: Piovesan 22, Ferrarini 15, Kullerkann K. 15, Kullerkann L. 12, Rossini 9, Mennecozzi 5, Zampedri (L), Giacomello 2, Balconati, Coppi. N.E. – Buffo, Landucci. All. Valeria Magri. PERUGIA: Salinas 22, Traballi 17, Agbortabi 10, Negri 5, Patasce 4, Manig 1, Rota (L), Pero 2. N.E. – Giudici, Dalla Rosa. All. Guido Marangi.

Arbitri: Giuseppina Stellato (CE) ed Eleonora Candeloro (PE). D&A (b.s. 9, v. 5, muri 14, errori 17). 3M (b.s. 5, v. 5, muri 7, errori 16).

CREMONA – Non riesce stavolta l’impresa esterna alla 3M Perugia che, contro una rivale ancora in cerca della salvezza in serie A2 femminile, deve alzare bandiera bianca. Le biancorosse, però, hanno sciupato clamorosamente l’occasione di portarsi sul due a zero e sono state punite da una D&A Cremona non in vena di regali. Patasce al posto di Giudici e partenza sprint delle ospiti che, sospinte da Traballi (sei volte a segno), si portano sull’uno a zero. Alla ripresa c’è equilibrio (18-18), Salinas è in grande vena e si procura tre palle-set, sembra fatta ma l’ingranaggio s’inceppa e c’è il sorpasso sotto lo striscione. Nella terza frazione le cremonesi vanno al comando. Quarto periodo nel segno delle locali. A.A.