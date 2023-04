La 3m Perugia sfida in trasferta la formazione del Club Italia

PERUGIA – È scontro in coda in serie A2 femminile con la 3M Perugia che oggi (ore 16) sfida in trasferta il Club Italia. Tre i punti di differenza in classifica, l’aggancio è possibile anche se la retrocessione è ormai un dato di fatto. Le padrone di casa dirette dall’allenatore orvietano Marco Mencarelli possono sfruttare l’entusiasmo tipico delle giovani. Da temere in attacco la centrale Nausica Acciarri e la schiacciatrice Giulia Viscioni. Gli infortuni limitano il potenziale umbro ma il tecnico Guido Marangi non demorde. A tirare le fila sono la regista Miriana Manig e l’opposta Lucija Giudici. La gara sarà visibile sul canale youtube della Volleyball World Italia. Arbitri: Roberto Russo (SV) ed Antonio Giovanni Marigliano (LE). Perugia: Manig – Giudici, Pero – Agbortabi, Salinas – Patasce, Rota (L). Club Italia: Batte – Adriano, Acciarri – Monaco, Viscioni – Giuliani, Ribechi (L).

A.A.