La 3M incassa un ko Pero: "Rammarico per la sconfitta"

PERUGIA – Il primo dei due scontri salvezza consecutivi della serie A2 femminile ha avuto esito negativo per la 3M Perugia. Malgrado il buon avvio le biancorosse si sono arrese a Sant’Elia Fiumerapido finendo con l’amaro in bocca. Questo il pensiero della centrale Marta Pero: "C’è grande rammarico per questa sconfitta. Abbiamo sicuramente dato il massimo e lottato tantissimo, ma ci manca un po’ di lucidità quando ci sono da chiudere i punti decisivi, specie nel finale di set. Questo kappao fa male perché arriva in uno scontro diretto, ma dobbiamo subito mettercelo alle spalle e pensare alla trasferta di Marsala". La squadra nel prossimo turno andrà a far visita al Marsala dell’ex tecnico Buonavita. La classifica: Roma 48, Montecchio Maggiore 37, Talmassons 35, San Giovanni in Marignano 35, Martignacco 33, Soverato 26, Vicenza 21, Sant’Elia Fiumerapido 15, Messina 14, Marsala 9, Perugia 6. A.A.