La 3M cerca l’impresa

PERUGIA – Riprende il campionato di A2 femminile per la 3M Perugia che si reca oggi alla corte del Cda Talmassons, terza in classifica. Le friulane guidate da Leonardo Barbieri provengono da un successo esterno pieno. Tra le padrone di casa ad attraversare un buon momento è la schiacciatrice Rossetto, ma il pericolo numero uno è l’opposta Taborelli. La squadra del tecnico Guido Marangi affronta l’ultimo appuntamento della fase regolare: "Abbiamo fatto vedere ottime cose nell’ultima gara, sfoderando un grande carattere contro un avversario determinato a fare bene. Ci aspetta una squadra di caratura maggiore, sarà dura, ma ci proveremo. Per quanto concerne l’organico valuteremo fino all’ultimo allenamento le condizioni di Traballi". Tra le ospiti pronte a dare il loro contributo sono la centrale Marta Pero e la palleggiatrice Elisa Bosi. Il match su Volleyball World Italia. Arbitri: Sabia e Sessolo. PERUGIA: Manig – Giudici, Negri – Agbortabi, Patasce - Salinas, Rota (L).