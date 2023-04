La 3M alle prese con la capolista

PERUGIA – Seconda gara casalinga in tre giorni per la 3M Perugia che oggi al Pala-Pellini (ore 17) se la vede con la capolista Tecnoteam Albese che capeggia la pool salvezza. Le umbre del coach Guido Marangi sono ultime ma ora sperano di smarcarsi da fanalino di coda. La fiducia nei propri mezzi è tornata e sarà compito della libero Beatrice Rota proteggere la retroguardia dagli assalti nemici. Le lombarde guidate dal tecnico amerino Mauro Chiappafreddo puntano le loro carte sull’opposta Alessia Conti, una bocca da fuoco notevole. La gara sarà visibile attraverso il canale youtube della Volleyball World Italia che diffonderà gratuitamente le immagini. Ad arbitrare sarà la coppia formata da Martin Polenta (AN) e Claudia Angelucci (AQ). Perugia: Manig – Giudici, Negri – Agbortabi, Salinas – Traballi, Rota (L). Albese: Nicolini – Conti, Badini – Veneriano, Nardo – Cassemiro.

Alberto Aglietti