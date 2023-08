Kouan e Santoro non si allenano col gruppo

Seduta mattutina a Pian di Massiano per i biancorossi di Francesco Baldini in vista del campionato. All’allenamento non hanno partecipato Kouan e Santoro, i due hanno svolto una seduta a parte. Presumibilmente ci sono situazioni di mercato aperte e Baldini vuole in campo solo giocatori concentrati al massimo per la causa biancorossa. La stagione sta entrando nel vivo e non sono ammesse distrazioni. Santoro e Kouan hanno detto e fatto capire di voler mantenere la categoria, il Perugia proverà ad accontentarli ma sicuramente non partiranno gratis, soprattutto Santoro.

In gruppo, invece, c’era Di Serio. L’attaccante potrebbe avere in piedi qualche situazione di mercato ma Baldini potrebbe averlo visto concentrato sul lavoro che la squadra sta facendo in questi giorni. E quindi si allena per iniziare al meglio la stagione. Oggi è prevista una seduta mattutina.