Jasmin Nicol Danaila è la novità della Lucky Wind Trevi

PERUGIA – Si avvicina a grandi passi il via ufficiale alla nuova stagione agonistica previsto per lunedì 28 agosto, primo giorno di preparazione atletica per la Lucky Wind Trevi.

Ultimi ritocchi di mercato per allestire un organico competitivo per il campionato di serie B1 femminile. A rinforzare il reparto centrali arriva Jasmin Nicol Danaila (nella foto), cresciuta pallavolisticamente a Grosseto dove ha disputato quasi tutta la trafila delle giovanili e debuttato in D e in C.

Nel 2021 è approdata a Cutrofiano dove, oltre a concludere il percorso delle giovanili, nei due anni di permanenza ha esordito nella B1.

Ora il trasferimento sul colle di Sant’Emiliano con molta esperienza e consapevolezza in più nei propri mezzi. Non si fermano le trattative delle società sportive che devono completare i propri assetti, accelera la campagna acquisti della Sport Academy Team Magione che dovrà affrontare la seconda stagione consecutiva di serie B2 femminile.

Le conferme arrivate nella squadra rossoblu riguardano l’alzatrice Valeria Guarino, e la libero Carolina Santibacci.

Arrivano delle conferme per quanto riguarda i quadri tecnici per la prossima stagione agonistica alla Città di Castello Pallavolo. Il club biancorosso ha confermato il tecnico di origine salentina Pier Paolo Quarta e l’esperta allenatrice Elisa Moro che darà continuità al lavoro con responsabilità del gruppo.

Alberto Aglietti