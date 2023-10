Italchimici Foligno-Santa Croce: cerca il riscatto a Perugia

L’unica squadra di serie B maschile gioca oggi in casa, è la Italchimici Intersistemi Foligno che vuole rialzare la testa dopo la trasferta negativa ed ospita oggi al Pala-Paternesi (ore 18) la Lupi Santa Croce. Sarà il debutto ufficiale tra le mura amiche per i falchetti del tecnico Riccardo Provvedi che risulta uno degli ex, avendo guidato la società toscana in passato. Il pubblico è curioso di conoscere il nuovo assetto e di vedere in azione lo schiacciatore Dionisio Dipasquale. Tra gli ospiti allenati da

Alessandro Pagliai c’è una età media molto giovane, il vigilato speciale è l’opposto Riccardo Gatto. Nel campionato

di serie B1 femminile esordio ufficiale di questa stagione, dopo aver osservato il turno di riposo di calendario, per la Lucky Wind Trevi che affronta al palazzetto Stefano Gallinella (ore 18) la quotata matricola Santa Lucia Fonte Nuova subito a segno nella prima giornata.

Un appuntamento carico di aspettative per le biancoazzurre di coach Pietro Camiolo che hanno profondamente rinnovato il proprio organico; i tifosi si mobilitano per riabbracciare la regista Aurora Di Arcangelo, le laziali fanno perno sulla esperta schiacciatrice Michela Culiani.

