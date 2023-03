Inzaghi: "Dobbiamo ritrovare il sorriso"

Filippo Inzaghi non drammatizza. Anzi chiede alla sua squadra di ritrovare sorriso e spensieratezza. "Partiamo dalla certezza che possiamo e dobbiamo giocarcela con tutti, ovviamente vogliamo ritrovare la vittoria perché quella ti dà spensieratezza, ma ci sono davanti dieci sfide che possono farci invertire la rotta - ha spiegato all’antivigilia della gara con il Perugia –. Da questo momento se ne esce giocando come nell’ultima partita, il modo di giocare difficilmente lo abbiamo sbagliato, a Cosenza, il primo tempo con il Venezia e il secondo con il Frosinone. Ora pensiamo al Perugia, una squadra molto aggressiva che si è tirata su, ma su questo non avevo dubbi. La cosa che ho detto ai ragazzi è di concludere questa stagione giocando con il sorriso: noi ci abbiamo sempre creduto, e dobbiamo continuare a giocare di grinta. E se siamo bravi questo momento ci renderà ancora più forti".