Inzaghi bestia nera del Grifo Ma Castori pareggia i conti

La Reggina si ripresenta al "Curi" di Perugia dopo il successo dell’ottobre 2021 che arbitrò Camplone, lo stesso direttore di gara di questa sera. Sono 10 i confronti in serie B disputati in casa del Perugia tra il Grifo e i reggini: bilancio in equilibrio, tre vittorie umbre, tre pareggi e quattro successi calabresi. La Reggina ha segnato sette gol, il Perugia quattro. Nelle ultime quattro gare giocate in B in Umbria, gli amaranto hanno vinto tre volte. Il Perugia ha vinto le ultime due partite contro la Reggina in B, entrambe in trasferta (1-0 nel marzo 2022 e 3-2 nell’ottobre scorso).

A proposito di gol, nelle ultime otto partite di campionato il Perugia ha alternato una gara senza gol subiti a una in cui non ha mantenuto la porta inviolata: 1-1 contro il Frosinone nella più recente. Mentre la Reggina ha mancato il gol nelle ultime tre partite di serie B, con Inzaghi che sta cercando di cambiare il trend ritoccando gli uomini offensivi da schierare al "Curi".

I precedenti in panchina. Fabrizio Castori e Filippo Inzaghi si sono incontrati tre volte con il tecnico biancorosso che si è imposto in due circostanze ed è caduto una volta. Inzaghi ha invece uno score molto positivo contro il Perugia: otto gli incroci con cinque successi, un pareggio e due sconfitte. Mentre tra Castori e la Reggina prevale il segno x: nove precedenti, cinque pareggi, tre successi e una sconfitta.

In copertina Tiago Casasola, capocannoniere del Perugia con sette gol realizzati. Tutti i sette gol firmati dall’esterno destro in questa B sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (cinque dal dischetto e due da corner). L’argentino ha centrato il bersaglio in ciascuna delle ultime quattro sfide di campionato. Contro il Frosinone Casasola è stato premiato dai tifosi biancorossi che lo hanno eletto Miglior Grifone del match con il 52,33 per cento dei voti. All’argentino la tappa del Trofeo Stile Gioiello ideato dal Centro di Coordinamento. In testa alla classifica generale resta sempre Santoro con 129 punti, segue Di carmine con 98, Casasola raggiunge Gori con 78, infine Dell’Orco con 73.