Invasione rossoblù Già 900 in curva Sud

La prevendita viaggia forte. Al momento, però, soprattutto per i tifosi ospiti. A un giorno dalla chiusura della vendita per i sostenitori del Cosenza sono già stati staccati 937 tagliandi dei poco più di mille a disposizione in Curva Sud. Insomma, il Cosenza che viene a giocarsi la salvezza, avrà un seguito importante da parte dei suoi tifosi sparsi nel centro Italia. Non si può dire la stessa cosa, invece, per quanto riguarda la prevendita in casa biancorossa, ma c’è ancora tempo. A due giorni dal match, in programma domani alle 14, sono in totale, tra abbonati e tagliandi venduti, 3600 i sostenitori di casa. I tagliandi sono in vendita online (in questo caso serve la Grifo Card), nelle ricevitorie autorizzate, abilitate Ticketone, e al botteghino di Pian di Massiano. La biglietteria dello stadio sarà aperta oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; mentre domani, giorno della partita, dalle 10 fino alle 13 (orario chiusura tassativo un’ora prima del match).