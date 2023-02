Fra le squalifiche del Giudice sportivo, nelle gare dilettantistiche del fine settimana, spicca lo stop in Prima categoria per il dirigente del Piegaro Pietro Cipriani fino al 30 giugno 2023 perché "espulso per reiterato comportamento protestatario nei confronti dell’arbitro, al termine della gara persisteva in tale comportamento e impediva momentaneamente all’arbitro di rientrare nel proprio spogliatoio ponendosi davanti alla porta. Mentre l’arbitro lasciava l’impianto rivolgeva frasi irriguardose nei suoi confronti". Nei campionati giovanili, invece, in particolare nell’Under 15 regionale A2 squalifica fino al 15 ottobre 2023 per Leonardo Cosco del Tavernelle "perché, al termine della gara, ingiuriava reiteratamente l’arbitro. Subito dopo si avvicinava a lui e in maniera gravemente irriguardosa, lo spintonava senza procuragli dolore". "Allontanato grazie all’intervento di un dirigente, proferiva frasi minacciose contro l’arbitro e colpiva un avversario con un calcio e un pugno". Cinque turni di stop nel campionato regionale Under 17 A2 per Cristiano Ugolini.