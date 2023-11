"Insieme possiamo fare l’impresa". Mister Breda carica l’ambiente-Fere

"Le tabelle non servono. Dobbiamo concentrarci sugli allenamenti, sulla partita e sulla crescita della squadra". Sono i concetti-chiave espressi da Roberto Breda. Alla presentazione, le parole del nuovo tecnico rossoverde sono state precedute da quelle di Stefano Capozucca: "E’ una conferenza che non avrei voluto fare – ha spiegato il diesse –, non per Breda, ma perché sono da sempre contrario agli esoneri. Con Cristiano Lucarelli avevo creato un certo tipo di rapporto e sono dispiaciuto. Ma si doveva valutare un cambio. Dopo la partita di sabato scorso abbiamo deciso con il presidente, con Scaramuzzino e D’Aniello. Mi hanno incaricato di cercare un’alternativa a Lucarelli. Alla salvezza ci credo e ho pensato a un tecnico che ci credesse allo stesso modo. Roberto è stato l’unico che non mi ha parlato di contratto, condividendo subito che la squadra ha i mezzi per tirarsi fuori".

"Torno con piacere – ha detto ancora Breda – perché qui sono stato bene. Era una situazione non diversa da questa. Questa squadra ha fatto anche cose buone ed è stata poco fortunata. Subentro a Lucarelli che ha scritto la storia della Ternana. Conosco questi calciatori e ne ho anche allenati alcuni. La B non è il campionato dei nomi, ma di chi riesce a diventare squadra. La prestazione senza risultato conta poco. Ho il piacere di lavorare con Capozucca per la prima volta. Le sue competenza e l’ esperienza sono un valore aggiunto. Ma tutta la piazza deve avere la volontà di fare l’impresa". I problemi e la necessità di triplicare la media-punti. "Ho visto che la squadra crea, ma segna poco - spiega Breda – . E nelle occasioni che concede ha sfumature che non la rendono efficace. Fare un vestito su misura sarà mio compito, in base alle caratteristiche e a quello che vedrò. Un’idea già ce l’ho, anche se il sistema di gioco è l’ultimo dei problemi. Di certo, se continueremo con questo passo, tra un paio di mesi non ci sarò io. In carriera ho una media punti tra 1,4 e 1,5, ma non ci ho mai pensato. Di certo dovremo subito invertire la tendenza, poi dovrà essere la normalità. Dobbiamo portare all’8 chi è da 8. E’ importante la serenità, accettare gli errori ’di campo’ e curare quelli ’di attenzione. E i tifosi sono più vicini ai calciatori quando vedono che danno l’anima. I presupposti per uscire da questa situazione ci sono tutti". Il rapporto del mister con i social che anche sulla piazza rossoverde sembrano avere peso specifico notevole: " Quando non alleno gestisco un sito, un canale YouTube (di analisi tattica, n.d.r.). Quando alleno chiudo tutto".

Augusto Austeri