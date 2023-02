In vendita i tagliandi Gli orari della biglietteria

Dopo la splendida cornice di pubblico nel derby contro la Ternana, si confida anche nella serata di mercoledì sera nello scontro salvezza contro il Como. Sono già in vendita i tagliandi per la partita che si disputa al Curi, contro la squadra di Longo, con fischio di inizio alle 20,30. Sarà possibile acquistare i biglietti in modalità online nelle ricevitorie abilitate Ticketone e online da casa ma anche alla biglietteria dello stadio di Pian di Massiano. Il botteghino dello stadio sarà aperto oggi pomeriggio dalle 16 alle 19, mentre domani e mercoledì si potranno acquistare alla biglietteria la mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Per quanto riguarda, invece, il settore ospiti, la vendita per questo settore terminerà domani alle 19. Il costo del biglietto è di 15 euro. Si sconsiglia l’acquisto nel settore "Curva Nord" riservato ai tifosi locali. Incedibilità del titolo.