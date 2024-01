In trasferta. Già 300 biglietti venduti per il Mannucci

Il Perugia ha reso noto che sono in vendita fino a oggi i biglietti per il settore ospiti per la gara di Pontedera, in programma sabato alle 18,30, allo stadio ‘Mannucci’. I tagliandi possono essere acquistati nel circuito Etes. La capienza del settore ospiti, quello destinato ai tifosi biancorossi, è di 860 posti. Sono già trecento i tifosi biancorossi che hanno staccato il biglietto per Pontedera. E c’è tempo fino a oggi alle 19 per acquistare il tagliando per il settore ospiti che è diviso in Tribunetta B 124 posti, Tribunetta C 124 posti e Gradinata Sud (Ospiti) 612 posti

Su disposizione del commissariato di Polizia di stato di Pontedera il settore locale Gradinata Nord sarà vendibile ai soli residenti nella provincia di Pisa. Il centro di Coordinamento dei Perugia Club organizza la trasferta e fa sapere che sono disponibili ancora alcuni posti nell’autobus per Pontedera.