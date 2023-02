In panchina c’è Machi "Felice del ritorno a Città di Castello"

CITTÀ DI CASTELLO – Alla fine la scelta della dirigenza del Città di Castello per il nuovo allenatore è caduta su un tifernate doc, Gualtiero Machi, classe 1971 ed ex giocatore, che già aveva guidato la squadra biancorossa nella stagione scorsa fino ad aprile, anche se con un’altra società. Tra i papabili per sedere sulla panchina del sodalizio del presidente Cangi c’erano anche Mario Palazzi e Loris Beoni ma ha avuto la meglio Machi che già nel pomeriggio di ieri ha diretto il suo primo allenamento assieme al suo secondo Simone Migliorati.

"Sono molto contento di essere ritornato qua anche se mi sembra di non avere mai lasciato il Città di Castello perché mi sento a casa mia, ho passato molta parte della mia vita dentro questi spogliatoi. Non conoscevo il presidente e il resto della compagine societaria, mi sembrano persone di alto profilo alle quali spero di dare grande soddisfazioni. C’è però da mettersi a lavorare, sono un uomo di campo non un gestore ed abbiamo poco tempo per conoscersi e preparare la gara di domenica prossima contro il Tau Altopascio. Ho visto qualche partita della squadra all’inizio della stagione non le ultime del campionato, come obiettivo ci siamo prefissati di sistemare la classifica in un girone come questo che è molto equilibrato, c’è molta bagarre nelle zone basse e tutte lottano per i propri obiettivi.

Quindi prima di tutto è necessario raggiungere la salvezza poi vedremo se sarà possibile togliersi qualche altra soddisfazione per far felici i nostri tifosi".