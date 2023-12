In campo. Oggi scatta la ripresa con seduta pomeridiana

Scatta la ripresa della preparazione. Dopo una settimana di stop, il Perugia si ritrova a Pian di Massiano per iniziare a pensare al primo impegno di campionato, il 7 gennaio al Curi contro la Lucchese. Non mancano le situazioni da verificare. Alessandro Formisano, alla ripresa, valuterà le condizioni dei calciatori che hanno saltato l’ultimo appuntamento di campionato: Angella, Iannoni e Adamonis. Il capitano e il centrocampista venivano da alcuni giorni non al meglio della condizione, mentre il portiere ha accusato un leggero fastidio a ridosso del match che ha consigliato di preferire Furlan tra i pali. Niente da fare, invece, per Vazquez che proseguirà il suo programma di recupero. Per il primo incontro del nuovo anno non saranno disponibili Seghetti, che deve scontare il secondo e ultimo turno di squalifica, e Lisi che ne deve scontare altri due.