In attacco c’è il ritorno di Giuseppe Di Serio Iannoni in gruppo, ballottaggio in mediana

PERUGIA - Allenamento all’interno del Curi per i biancorossi che cercano di ritrovare il clima campionato dopo la sosta forzata la settimana scorsa. Fabrizio Castori ha valutato attentamente la condizione del gruppo per scegliere la migliore squadra da schierare contro il Cittadella. La buona notizia è il ritorno di Giuseppe Di Serio dopo cinque gare di assenza, l’attaccante ha realizzato una doppietta nell’ultimo blitz dei biancorossi sul campo del Bari, nell’unico risultato utile della squadra fuori casa nel girone di ritorno. Mentre resta presumibilmente ancora fuori Marco Olivieri che anche questa settimana ha svolto un lavoro differenziato. Stesso discorso per Ekong che al massimo potrebbe strappare una convocazione. Iannoni, invece, è tornato in gruppo e dovrebbe dare la sua disponibilità. Passo indietro: in difesa (sono indisponibili oltre a Dell’Orco infortunato anche Rosi e Curado che devono scontare il turno di squalifica) ci sarà spazio per Sgarbi, Angella e Struna, sulle corsie laterali invece spazio a Casasola sulla destra e Lisi sulla corsia mancina. Ballottaggio, invece, in mediana con Santoro che avrà una maglia, mentre per l’altro posto Bartolomei e Capezzi si "contendono" una maglia. Sulla trequarti, invece, Luperini è in vantaggio su Kouan, mentre in attacco Castori dovrebbe optare per la coppia Di Carmine-Di Serio con Matos che dovrebbe partire dalla panchina.