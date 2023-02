Impresa San Sisto, battuta l’Olympia

SAN SISTO

2

OLYMPIA THYRUS

1

SAN SISTO (4-4-2): De Marco; Ceccomori, Stella, Benda, Bartoli (20’st Cardoni); Mancini (29’st Siena), Sirci, Cerboni, Salvucci; Verrilli (34’st Milletti), Russo. A disp.: Qoku, Fiorucci, Santini, Fiorindi, Bagnolo, Battellini. All. Valentini.

OLYMPIA THYRUS (4-4-2): Quaranta; Kola, Giubilei, Mencarino, Dita; Poggi, A. Federici, Grassi, Fabri; Paoletti, Agostini. A disp.: S. Federici, Canensi, A. Sugoni, Mat. Sugoni. All. Mar. Sugoni.

Arbitro: Pannacci di Perugia (Biagiotti di Gubbio e Chiara Trotta di Perugia) MARCATORI: 10’pt Ceccomori (S), 16’pt Stella (S), 24’pt Paoletti (O). NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Dita (O), Siena (S). Recupero: pt 1’, st 3’.

Il San Sisto compie una piccola impresa fermando la corsa dell’Olympia Thyrus. Dopo sei risultati utili di fila, che ne hanno fatto la compagine rivelazione del campionato, i padroni di casa di Valentini superano i ternani nel giorno del derby di serie B. Gara subito in discesa per il San Sisto che dopo 10 minuti trova il vantaggio con Ceccomori. Il raddoppio lo firma capitan Stella. L’Olympia Thyrus non molla e accorcia subito le distanze con Paoletti. La formazione di Sugoni prova in tutti i modi a pareggiare i conti ma la difesa guidata da Stella è insuperabile e il San Sisto blinda il terzo posto in classifica.