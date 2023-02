Impegno arduo per la 3M Arriva la capolista

Continua con un appuntamento infrasettimanale il campionato di serie A2 femminile che mercoledì 8 febbraio arriva a disputare il diciottesimo turno. Torna tra le mura amiche il fanalino di coda 3M Perugia che al palazzetto di viale Pellini (ore 20,30) prova a creare difficoltà alla capolista. Poche le possibilità sulla carta di riuscire a strappare punti all’imbattuta Roma Volley Club che viaggia veloce a punteggio pieno.

La differenza in classifica è enorme ma è proprio la mancanza di pressione che avranno le biancorosse che potrebbe consentire di esprimere un gioco concreto. Le padrone di casa dirette dal tecnico Guido Marangi sono sempre in formazione obbligata, consapevoli di dover fare quadrato.

La spinta in più in questa occasione la potrebbe dare la regista Elisa Bosi che viene spesso impiegata per dare manforte in battuta, e la schiacciatrice Gaia Traballi che sta recuperando completamente dall’infortunio. Le laziali guidate dal coach tifernate Giuseppe Cuccarini stanno confermando le aspettative di una stagione di vertice che punta al salto di categoria.

Tra le ospiti potrebbero ritagliarsi spazi importanti l’opposta Marika Bianchini e la centrale Michela Ciarrocchi. Il costo del biglietto è di 8 euro e si può acquistare direttamente all’ingresso degli spalti.

Come sempre si potrà seguire la gara gratuitamente sul canale YouTube di Volleyball World Italia. Chiamata ad arbitrare l’incontro è la coppia formata da Antonio Licchelli (LE) e Claudia Angelucci (AQ).

Le possibili titolari Perugia ad alzare Manig in diagonale a Giudici, in zona-tre Negri e Agbortabi, in banda Salinas e Patasce, libero Rota. Roma dovrebbe schierare Bechis in regia e Bici opposta, Rucli e Rebora centrali, Melli e Rivero martelli-ricevitori, Ferrara libero.

Alberto Aglietti